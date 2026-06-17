Иран предупредил Израиль о жестком ответе за нарушения перемирия в Ливане

Израиль может столкнуться с жесткими мерами, если продолжит нарушать режим прекращения огня в Ливане.

Об этом говорится в заявлении Центрального штаба Вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия».

"Если Израиль не прекратит свои атаки на юге Ливана, ему следует ожидать жесткого ответа со стороны Вооруженных сил Исламской Республики Иран", - отмечается в заявлении.

Согласно заявлению, израильская армия нарушила режим прекращения огня в Ливане 84 раза за последние два дня.