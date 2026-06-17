Группа семи выступила за выработку всеобъемлющего соглашения между США и Ираном

Страны Группы семи (G7) выступают за выработку всеобъемлющего соглашения между США и Ираном вслед за двусторонним меморандумом о взаимопонимании.

Об этом говорится в совместном заявлении по геополитическим вопросам лидеров стран "семерки", встреча которых проходит во Франции.

Как следует из документа, страны "решительно поддерживают" выработку "всеобъемлющего дипломатического соглашения, которое последовало бы за меморандумом о взаимопонимании" между США и Ираном и могло бы "обеспечить мир и безопасность во всем регионе". "Мы подчеркиваем необходимость проведения переговоров относительно этого для противодействия угрозам, исходящим от Ирана в регионе и за его пределами, а также для обеспечения гарантий того, что эта страна никогда не получит ядерное оружие, — отмечается в заявлении. — Мы согласны, что этим переговорам способствовало бы участие региональных и международных партнеров, включая МАГАТЭ".

В документе подчеркивается, что страны Группы семи поддерживают "незамедлительное прекращение огня" в Ливане, усилия властей этой страны по разоружению сил шиитской организации "Хезболлах" и "защите ливанской территориальной целостности и суверенитета при надлежащих международных гарантиях в сфере безопасности".

Официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном, призванного положить конец войне на Ближнем Востоке. Торжественная церемония подписания документа, как планируется, пройдет в Женеве 19 июня. По словам замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать в том числе ядерную программу Тегерана, с 15 июня объявляется окончание морской блокады Ирана со стороны США, а также немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан. США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля.

Источник: ТАСС