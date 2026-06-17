США отказали Израилю в просьбе ознакомиться с меморандумом о взаимопонимании с Ираном

Израиль запросил у США разъяснений по положениям меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, но получил отказ, сообщает Channel 12 со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.

По их словам, Израиль до сих пор не располагает всеми подробностями соглашения, которое будет подписано в пятницу в Швейцарии, в том числе касающимися иранской ядерной программы и решения вопроса о ликвидации запасов высокообогащенного урана.

Кроме того, Израиль выступает против вывода своих войск из Ливана, как предполагается меморандумом, подчеркнули собеседники телеканала.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил в воскресенье, что израильские войска останутся в зоне безопасности в Ливане. Кац добавил, что «если Иран нападет на Израиль из-за событий в Ливане, мы нападем на него со всей силой».

Channel 12 напоминает, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном призван стать основой для переговоров о более широком и всеобъемлющем соглашении, которое также будет включать иранскую ядерную программу. После подписания меморандума в эту пятницу стороны должны достичь взаимопонимания относительно окончательного варианта мирного соглашения в течение 60 дней.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что «Иран, согласно соглашению, никогда не получит ядерное оружие. Если Иран разработает ядерное оружие, приобретет его или что-либо еще — врата ада откроются перед ним», подчеркнул Трамп.

Источник: Интерфакс