Система электронных медкарт будет внедрена в сферу психиатрической помощи

Система электронных медицинских карт будет внедрена в сферу психиатрической помощи.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагаются изменения в закон "О психиатрической помощи".

Проект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета по здравоохранению Милли Меджлиса.

Согласно документу, сведения о состоянии здоровья лица с психическим расстройством и оказанных ему мерах психиатрической помощи считаются конфиденциальными и будут храниться в системе электронных медицинских карт.

Также информация о мерах помощи, оказанных лицу, получающему или ранее получавшему психиатрическую помощь, может быть получена самим лицом из системы электронных медицинских карт. Законному представителю данного лица указанные сведения будут предоставлены администрацией учреждения в течение 2 рабочих дней после его письменного обращения.

В то же время информация об отказе от лечения также будет вноситься в систему электронных медицинских карт.