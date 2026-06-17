Система электронных медкарт будет внедрена в сферу психиатрической помощи
Система электронных медицинских карт будет внедрена в сферу психиатрической помощи.
Как сообщает Report, в связи с этим предлагаются изменения в закон "О психиатрической помощи".
Проект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета по здравоохранению Милли Меджлиса.
Согласно документу, сведения о состоянии здоровья лица с психическим расстройством и оказанных ему мерах психиатрической помощи считаются конфиденциальными и будут храниться в системе электронных медицинских карт.
Также информация о мерах помощи, оказанных лицу, получающему или ранее получавшему психиатрическую помощь, может быть получена самим лицом из системы электронных медицинских карт. Законному представителю данного лица указанные сведения будут предоставлены администрацией учреждения в течение 2 рабочих дней после его письменного обращения.
В то же время информация об отказе от лечения также будет вноситься в систему электронных медицинских карт.