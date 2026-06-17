Трамп на G7 призвал Нетаньяху быть более ответственным в отношении Ливана - ВИДЕО

Президент Дональд Трамп сегодня снова запланировал встречи с мировыми лидерами на саммите G7 во Франции, где обсуждения по соглашению США–Иран были, по словам источников, «откровенными», пишет CNN.

В тексте соглашения описано, какую финансовую помощь Иран сможет получить, если выполнит свои обязательства, включая доступ к Фонду развития в размере $300 млрд, сообщили американские официальные лица.

Кроме того, Трамп подверг сомнению методы Нетаньяху в Ливане и назвал удар по Бейруту чрезмерным. Он заявил, что Израиль слишком долго ведёт борьбу с поддерживаемой Ираном «Хезболлой» и что «слишком много людей погибает». Он предложил Израилю, чтобы «Хезболлой» занялась Сирия. По его словам, она могла бы «лучше справиться» с этим. В то же время в Иране пригрозили «жёстким ответом», если наступление Израиля продолжится.

Как пишет Euronews, во время двусторонней встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, который выступает посредником в переговорах между США и Ираном о достижении рамочного соглашения по прекращению войны, Трамп сказал, что «Хезболлах» по-прежнему остаётся проблемой для региона, но дал понять, что ответ Израиля зашёл слишком далеко и может поставить под угрозу стабильность на Ближнем Востоке.

В воскресенье Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по зданию в столице Ливана Бейруте. Более десяти человек получили ранения, трое погибли. В Израиле заявили, что операция была направлена против командного центра «Хезболлах».

Атака произошла на фоне подготовки США к объявлению рамочного соглашения о прекращении войны с Тегераном. Трамп признал, что «Хезболлах» является проблемой, но поставил под сомнение методы Нетаньяху.

«Израиль слишком долго воюет с «Хезболлах», и слишком много людей гибнет», – сказал он журналистам во французском Эвиане, где проходит саммит G7. «Не нужно сносить целый жилой дом каждый раз, когда вы кого-то ищете, потому что в этих квартирах живут многие люди, и далеко не все они – сторонники «Хезболлах»».

Трамп заявил, что если Израиль не может проводить такие операции, «не убивая всех остальных», то «он (лидер Сирии Ахмед аш-Шараа) сделает эту работу».

На вопрос, раздражают ли его действия Нетаньяху, Трамп ответил отрицательно.

«У нас прекрасные отношения. Мне не понравилось, что он нанёс удар по Ливану из-за незначительного инцидента с дронами... Это было жестоко. Это уже перебор», – добавил Трамп. «Теперь Биби должен вести себя более ответственно в отношении Ливана», – сказал президент США. По словам Трампа, среди всех стран, затронутых конфликтом, «им досталось больше всего, и они не могут защитить себя». Ранее на этой неделе Axios сообщал, что Трамп отчитал Нетаньяху после удара по Бейруту, заявив: «У него нет никакого, черт возьми, здравого суждения – и я дал ему это понять».

Источники: CNN, Euronews