В Баку скончался девятиклассник 

В Бакинском Европейском лицее сообщили о трагической утрате - внезапно скончался ученик 9 класса 15-летний Джавад Гулиев.

Как отмечается в сообщении лицея, опубликованном в социальной сети Facebook, смерть юноши стала тяжёлым ударом для педагогов, одноклассников и всех, кто его знал. В учебном заведении подчеркнули, что Джавад отличался добротой, искренностью, уважением к учителям и пользовался особой любовью среди своих друзей и одноклассников.

В сообщении коллектив учебного заведения выразил глубокие соболезнования семье и близким Джавада Гулиева, отметив, что память о нём навсегда останется в сердцах всех, кто был с ним знаком.

Причина смерти девятиклассника в сообщении учебного заведение не разглашается.