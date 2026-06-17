У бывшего ведущего Top Gear Джереми Кларксона диагностировали рак

Британский телеведущий и журналист Джереми Кларксон рассказал о том, что у него обнаружили рак.

Об этом он сообщил в новом эпизоде своего шоу Clarkson’s Farm, который вышел на экраны в среду, передаёт BBC.

66-летний Кларксон рассказал о диагнозе участникам программы Калебу Куперу и Чарли Айрленду. По словам телеведущего, заболевание является «агрессивным», однако его удалось выявить на ранней стадии.

«Я недавно пропал на некоторое время и прошёл биопсию. Оказалось, что это рак - он агрессивный, но его обнаружили очень рано», - рассказал Дж.Кларксон в эпизоде шоу.

Телеведущий не уточнил, какой именно вид рака ему диагностировали, однако сообщил, что в рамках лечения ему удалили часть предстательной железы. Дж.Кларксон отметил, что узнал о диагнозе ещё в мае, но заверил коллег, что с ним «всё будет хорошо».

При этом он добавил, что некоторое время не сможет работать в привычном режиме.