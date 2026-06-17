В Азербайджане врачи, достигшие пенсионного возраста, смогут продолжить работу в регионах

Врачам, достигшим 65-летнего возраста, разрешат продолжать работать в регионах.

Как сообщает AПА, об этом заявил председатель Комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов в ходе обсуждения поправок в Закон «О психиатрической помощи» на сегодняшнем заседании комитета.

«Сегодня существует нехватка врачей. Мы неоднократно поднимали и обсуждали проблему дефицита медицинских кадров в регионах. Проводились как расширенные слушания, так и встречи в ограниченном составе с участием представителей соответствующих структур. Уверен, что проводимые реформы уже дадут свои результаты. Теперь выпускники Медицинского университета, не прошедшие обучение в резидентуре, будут направляться в регионы через Институт усовершенствования врачей. Другая проблема связана с выходом на пенсию врачей, достигших 65-летнего возраста. Сегодня этот вопрос рассматривается. Для врачей, достигших 65 лет, будет создана возможность продолжать профессиональную деятельность в регионах. В этом направлении ведётся серьёзная работа», — отметил председатель комитета.