В MEDİA состоялась встреча с гендиректором Союза информационных агентств ОИС - ФОТО

В Агентстве по развитию медиа (MEDİA) состоялась встреча с генеральным директором Союза информационных агентств Организации исламского сотрудничества (ОИС) Мухаммедом Аль-Ями.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в MEDİA.

Исполнительный директор агентства Ахмед Исмайлов подчеркнул важность укрепления сотрудничества между медиаорганизациями, развития медиаграмотности и совместной борьбы с дезинформацией, фейками и языком ненависти.

Мухаммед Аль-Ями отметил необходимость ответственного использования технологий искусственного интеллекта в медиасфере с соблюдением принципов профессиональной журналистики и этических стандартов.

Стороны также обсудили вопросы медиаграмотности, информационной безопасности, внедрения инновационных решений и перспективы дальнейшего сотрудничества.