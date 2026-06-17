Погода на четверг: В Баку ожидается до 35 градусов тепла 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 18 июня.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Северо-западный ветер днём сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 19-22° тепла, днём -30-35° тепла. Атмосферное давление понизится с 763 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью будет 70-75%, днём - 40-50%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако во второй половине дня в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди. Местами осадки могут быть интенсивными, ожидаются грозы и вероятность града. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман.

Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-22° тепла, днём - 31-36° тепла. В горных районах ночью ожидается 10-15° тепла, днём – 20-25° тепла, а в некоторых местах - 27-30° тепла.