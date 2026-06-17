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281 000 зрителей за день: на ЧМ-2026 установлен исторический рекорд посещаемости

First News Media14:30 - Сегодня
281 000 зрителей за день: на ЧМ-2026 установлен исторический рекорд посещаемости

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) о рекордной посещаемости 16 июня.

Согласно данным организации, в этот день на матчах чемпионата мира в Северной Америке присутствовали 281 тыс. зрителей — это лучший результат за один день в истории мировых первенств.

Рекорд был установлен на шестой день турнира, когда прошли матчи группового этапа в нескольких городах США. Среди них встреча Аргентины и Алжира (3:0) в Канзас-Сити, а также матчи Норвегии и Ирака (4:1) в Фоксборо, Франции с Сенегалом (3:1) в Ист-Рутерфорде и Австрии и Иордании в Канзас-Сити (3:1).

В ФИФА назвали рекордную посещаемость «подтверждением того, что футбол объединяет мир», и поблагодарили болельщиков за «цвет, атмосферу и эмоции».

16 июня ФИФА сообщала, что за первые пять дней турнира (с 11 по 15 июня) общая посещаемость превысила 1 млн зрителей. Таким образом, действующий рекорд по общей посещаемости (3,59 млн зрителей на турнире 1994 года в США) может быть побит в ближайшее время.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

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