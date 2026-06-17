В Азербайджане расширяется перечень юрлиц, освобожденных от таможенных пошлин

В Азербайджане планируется расширить перечень юридических лиц, освобожденных от уплаты таможенных пошлин.

Как сообщает Report, соответствующий законопроект обсуждался на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно документу, ввоз товаров из Свободной экономической зоны Алят на основную таможенную территорию страны освобождается от таможенных пошлин сроком на 15 лет со дня учреждения юридического лица СЭЗ, производящего или перерабатывающего товар при следующих условиях - товары должны быть произведены полностью или подвергнуты достаточной переработке в СЭЗ Алят в соответствии с критериями, установленными органом, определенным соответствующим органом исполнительной власти; соответствовать номенклатуре товаров внешнеэкономической деятельности, утвержденной органом, определенным соответствующим органом исполнительной власти; не менее 50% объема товаров должно быть экспортировано за пределы страны.

Закон вступает в силу с 1 января 2027 года.