Стартует второй тур ЧМ-2026: расписание матчей
На групповом этапе чемпионата мира по футболу стартует 2-й тур.
Как сообщает 1news.az, в его рамках болельщиков ждут напряженные и зрелищные противостояния.
Одним из самых интересных матчей игрового дня станет встреча сборных Чехии и Южной Африки, выступающих в группе A. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по бакинскому времени.
В этой же группе сыграют национальные команды Мексики и Южной Кореи. Матч начнется 19 июня в 05:00.
В группе B 18 июня в 23:00 встретятся сборные Боснии и Герцеговины и Швейцарии.
Еще один поединок в том же квартете состоится 19 июня. Игра начнется в 05:00 по Баку — на поле выйдут команды Канады и Катара.
Чемпионат мира
II тур
Группа A
18 июня
20:00. Чехия — Южная Африка
19 июня
05:00. Мексика — Южная Корея
Группа B
18 июня
23:00. Швейцария — Босния и Герцеговина
19 июня
05:00. Канада — Катар
Отметим, что чемпионат мира завершится 19 июля.