Стартует второй тур ЧМ-2026: расписание матчей

На групповом этапе чемпионата мира по футболу стартует 2-й тур.

Как сообщает 1news.az, в его рамках болельщиков ждут напряженные и зрелищные противостояния.

Одним из самых интересных матчей игрового дня станет встреча сборных Чехии и Южной Африки, выступающих в группе A. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по бакинскому времени.

В этой же группе сыграют национальные команды Мексики и Южной Кореи. Матч начнется 19 июня в 05:00.

В группе B 18 июня в 23:00 встретятся сборные Боснии и Герцеговины и Швейцарии.

Еще один поединок в том же квартете состоится 19 июня. Игра начнется в 05:00 по Баку — на поле выйдут команды Канады и Катара.

Чемпионат мира

II тур

Группа A

18 июня

20:00. Чехия — Южная Африка

19 июня

05:00. Мексика — Южная Корея

Группа B

18 июня

23:00. Швейцария — Босния и Герцеговина

19 июня

05:00. Канада — Катар

Отметим, что чемпионат мира завершится 19 июля.