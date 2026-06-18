Задержан турецкий актер Эрдем Кайнарджа

На съемочной площадке сериала TRT «Ateş Denizi» прошла полицейская проверка, в ходе которой был задержан известный турецкий актер Эрдем Кайнарджа.

На съемочной площадке сериала «Ateş Denizi» прошла полицейская операция в рамках расследования по делу о запрещенных веществах – исполнитель главной роли в проекте Эрдем Кайнарджа был задержан для дачи показаний, сообщает 1news.az со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что правоохранители прибыли на съемочную площадку сериала и провели проверку в трейлере актера и его автомобиле - сообщается, что в машине актера запрещенных веществ обнаружено не было.

Эрдем Кайнарджа после дачи показаний, а также сдачи образцов волос и крови был освобожден.

В связи с произошедшим съемки сериала «Ateş Denizi» были приостановлены на неделю.