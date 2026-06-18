Назван самый дорогой фильм в истории кино - ВИДЕО

«Мир Юрского периода: Господство» стал самым дорогим фильмом в истории - его производство обошлось почти в 659 млн долларов (1,12 млрд манатов).

Фильм «Мир Юрского периода: Господство» официально претендует на звание самой дорогой киноленты в истории, сообщает 1news.az со ссылкой на Fortune.

Согласно анализу финансовой отчетности, производство картины обошлось студии Universal Pictures в 658,8 млн долларов, что позволило ей опередить предыдущего рекордсмена – «Звёздные войны: Пробуждение силы», стоимость которого оценивалась в 638,9 млн долларов (примерно 1,09 млрд манатов).

Столь высокая сумма связана не только с масштабными визуальными эффектами и участием звездного состава, но и с особенностями производства во время пандемии COVID-19. Съемочный процесс сопровождался дополнительными расходами на организацию работы в новых условиях, включая обеспечение безопасности команды, аренду площадок и поддержание производства в период ограничений.

Картина режиссера Колин Треворроу вышла в 2022 году и стала третьей частью серии «Мир Юрского периода». В фильме вновь появились звезды оригинальной франшизы - Лора Дерн, Джефф Голдблюм и Сэм Нилл вместе с исполнителями главных ролей новой трилогии - Крисом Праттом и Брайс Даллас Ховард.

Несмотря на огромные производственные затраты, картина показала успешные результаты в прокате, собрав в мировом прокате более 1 млрд долларов (около 1,7 млрд манатов).

Сюжет: После уничтожения острова Нублар динозавры вырвались на свободу и заполнили планету. Людям удается поддерживать хрупкое равновесие, определяющее мирное сосуществование на Земле. Но как долго человек сможет сохранять свое господство, живя по соседству с самыми устрашающими существами в истории?