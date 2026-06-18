Орхан Зейналов: Баку и Лондон готовят Соглашение о партнерстве и сотрудничестве

Азербайджан и Великобритания в ближайшем будущем подпишут Соглашение о партнерстве и сотрудничестве.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов на мероприятии, посвященном празднованию дня рождения Короля Великобритании Чарльза III.

"Подписание в ближайшем будущем Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Азербайджаном и Великобританией придаст новый импульс дальнейшему расширению двустороннего взаимодействия", - сказал Зейналов.

Он подчеркнул, что Азербайджан и Соединенное Королевство на протяжении многих лет поддерживают дружественные отношения, основанные на взаимном доверии и общих стратегических интересах.

"Общенациональный лидер Гейдар Алиев придавал особое значение развитию всестороннего сотрудничества между недавно ставшим независимым Азербайджаном и Соединенным Королевством и был твердо уверен в будущем этого партнерства. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также уделяет особое внимание укреплению отношений и расширению сотрудничества с Соединенным Королевством, являющимся важным торговым партнером нашей страны", - сказал он.

Замминистра добавил, что совместная азербайджано-британская межправительственная комиссия служит важной платформой для продвижения и реализации совместных инициатив в различных областях.

"Мы по-прежнему привержены дальнейшему развитию плодотворного сотрудничества между Азербайджаном и Соединенным Королевством по всем направлениям, представляющим взаимный интерес", - добавил замминистра.