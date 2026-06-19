Дочь режиссера «Римских каникул» и ее супруг найдены мертвыми

Джудит Шелдон, дочь знаменитого голливудского режиссера Уильяма Уайлера, снявшего культовый фильм «Римские каникулы», и ее супруг Уайли Шелдон были обнаружены мертвыми в своем автомобиле на одной из трасс в американском штате Калифорния.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на People, сотрудники Калифорнийского дорожного патруля обнаружили автомобиль, стоявший на обочине межштатной автомагистрали - машина продолжала работать, а находившиеся внутри супруги не подавали признаков жизни. Несмотря на попытки оказать помощь, прибывшие медики констатировали их смерть на месте.

Джудит Шелдон было 84 года, ее супругу - 86 лет. По данным правоохранителей, обстоятельства и точная причина смерти пока устанавливаются. Следов насильственной смерти не обнаружено, однако расследование продолжается.

В день трагедии в районе, где был найден автомобиль, температура воздуха достигала 43°C. Власти не исключают, что экстремальная жара могла сыграть определенную роль, однако официального подтверждения этой версии пока нет.

Джуди Шелдон была известна как меценат и активный деятель культурной сферы Сан-Франциско. Она возглавляла совет директоров фестиваля немого кино San Francisco Silent Film Festival и на протяжении многих лет поддерживала художественные проекты. Ее отец, режиссер Уильям Уайлер, вошел в историю мирового кинематографа благодаря фильмам «Римские каникулы», «Бен-Гур» и «Лучшие годы нашей жизни».