МЧС: С начала июня в необорудованных для купания местах утонули 12 человек

Несмотря на проводимую МЧС масштабную просветительскую работу, некоторые граждане, в том числе дети и подростки, продолжают использовать в качестве мест для купания каналы, реки, арыки, искусственные озёра и другие водоёмы, которые не предназначены для этих целей.

Об этом говорится в обращении МЧС к гражданам, в котором подчеркивается, что в ряде случаев это приводит к трагическим последствиям.

Так, с 1 июня по сегодняшний день зафиксированы случаи гибели 12 человек в результате утопления в подобных необорудованных для купания местах.

«Следует учитывать, что каналы, арыки, реки, озёра и другие водоёмы, не предназначенные для купания, могут иметь опасный подводный рельеф, сильное течение, неизвестную глубину, ограниченную видимость и другие опасные особенности. Использование таких водоёмов для охлаждения в летний период создаёт серьёзную угрозу для жизни и здоровья людей», - отмечают в МЧС.

«Вновь обращаемся к населению, особенно к родителям, с призывом не оставлять детей и подростков без присмотра, строго соблюдать правила безопасности и не использовать для купания водоёмы, не предназначенные для этих целей», - подчеркивается в обращении.