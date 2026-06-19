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В Азербайджане создается правовая база для автономных транспортных средств

First News Media13:27 - Сегодня
В Азербайджане создается правовая база для автономных транспортных средств

Милли Меджлис принял в первом чтении законопроект о внедрении автономных транспортных средств, включая автомобильный, железнодорожный транспорт, метро, трамвай, морской и воздушный транспорт.

Как сообщает Report, на сегодняшнем внеочередном заседании Милли Меджлиса обсужден законопроект о поправках в в Кодекс торгового мореплавания, законы "О дорожном движении", "О транспорте", "О государственной пошлине", "О перечне предметов, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и допускаются к обороту на основании специального разрешения (предметы с ограниченным гражданским оборотом)", "Об автомобильном транспорте" и "Об авиации".

Законопроект направлен на создание нормативно-правовой, технологической и институциональной базы для применения автономных транспортных средств.

В частности, в законодательство вводятся такие понятия, как "автономное транспортное средство", "оператор" и "центр дистанционного управления" для правового регулирования автономной транспортной среды (в сферах торгового мореплавания, авиации, железнодорожного транспорта, метро, трамвая и автомобильного транспорта), а также закрепляются высокий и полностью автоматизированный уровни управления. Определяются понятия автономного транспортного средства, его оператора, центра дистанционного управления и автоматизированной системы управления, требования к ним, а также обязанности оператора и собственника (владельца) транспортного средства.

Предлагается эксплуатация автономного транспортного средства только после государственной регистрации на территории, определенной уполномоченными государственными органами.

Юридическое или физическое лицо может осуществлять деятельность в качестве оператора после получения соответствующего свидетельства. От оператора требуется контролировать работу автоматизированной системы управления в ходе эксплуатации, осуществлять оперативное вмешательство в случаях возникновения угрозы эксплуатации, обеспечивать хранение и защиту данных, связанных с эксплуатацией транспортного средства, а также в случае происшествия, аварии или инцидента незамедлительно информировать соответствующие государственные органы;

Наряду с этим предусматриваются меры по оценке эффективности автоматизированных систем управления автономными транспортными средствами в рамках регуляторной тестовой среды, а также указывается ответственность собственника (владельца) или эксплуатанта (при выступлении в качестве владельца) транспортного средства за ущерб, причиненный в результате эксплуатации транспортного средства.

Свидетельства для осуществления деятельности физических и юридических лиц в качестве оператора будут выдаваться сроком на 5 лет. За услугу выдачи свидетельства на осуществление операторской деятельности устанавливается государственная пошлина в размере 20 манатов. Должны быть созданы центры дистанционного управления, а данные, формируемые в ходе эксплуатации, должны передаваться в государственную информационную систему в режиме реального времени. Защита данных - сведения, передаваемые в государственную систему, должны регистрироваться и храниться операторами в течение 6 месяцев.

Предусматривается испытание автономных транспортных средств в регуляторной тестовой среде, а также определение конкретных зон движения на дорогах, в воздушном и водном пространстве.

Для идентификации автономных транспортных средств категории автомобилей применяется специальный опознавательный знак "Автономное транспортное средство". Оборот автономных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) гражданского назначения включается в перечень предметов, требующих специального разрешения.

После обсуждений проект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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