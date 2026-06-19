Погода на субботу: В Баку ожидается до 38 градусов тепла 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 20 июня.

В Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-25° тепла, днём -33-38° тепла. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью – 65-75%, днём - 45–55%.

В районах Азербайджана также преимущественно без осадков, однако во второй половине дня в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди. Местами осадки могут носить интенсивный характер, возможны грозы и град. Ночью и утром в отдельных горных районах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер, который днём местами временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днём – 35-39° тепла. В горных районах ночью будет 11-16° тепла, днём - 20-25° тепла, а местами - 28-32° тепла.