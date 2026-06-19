В эти дни в Баку усилится ветер 

В связи с ожидаемой ветреной погодой объявлены жёлтый и оранжевый уровни предупреждения.

Национальная служба гидрометеорологии объявила жёлтый и оранжевый уровни предупреждения в связи с ожидаемой ветреной погодой в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов страны с дневных часов 20 июня до 22 июня.

Согласно жёлтому уровню предупреждения, в Нахчыванской АР, Барде, Тертере, Евлахе, Агдаме, Агджабеди, Бейлягане, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Хызы, Нефтчале, Сальяне, Саатлы, Сабирабаде, Имишли, Лянкяране, Масаллы, Астаре, Лерике, Ярдымлы, Джалилабаде, Билясуваре, Кяльбаджаре, Лачине, Физули, Джебраиле, Зангилане, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Гядабее, Гёйгёле, Гаджигабуле и Самухе ожидается восточный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.

Согласно оранжевому уровню предупреждения, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Мингячевире, Гяндже, Нафталане, Геранбое и Дашкесане ожидается северо-западный ветер, скорость которого усилится до 20,8–28,4 м/с.