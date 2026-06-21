Заявление AYNA по поводу смертельного ДТП в Баку - ОБНОВЛЕНО-ВИДЕО

В связи с произошедшим в Баку тяжелым дорожно-транспортным происшествием проводится расследование, сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).



"Автобус регулярного маршрута №214, находившегося во временной эксплуатации ООО Ayşən LTD, выехал на тротуар и сбил пассажирку, вышедшую из автобуса маршрута №214A. Выражаем сожаление в связи с произошедшим и приносим глубокие соболезнования родным и близким погибшей.



По данному факту соответствующими органами проводится расследование. Причины происшествия и обстоятельства в действиях водителя, влекущие юридическую ответственность, будут установлены по его результатам.



В связи с тем, что на указанном маршруте систематически имели место нарушения норм и правил пассажирских перевозок, маршрутная линия была выставлена на конкурс. По результатам проведенного AYNA конкурса уже определен новый перевозчик по маршрутам № 214 и 214A. В ближайшие дни новый перевозчик приступит к эксплуатации этих линий", - говорится в заявлении структуры.

Источник: Oxu.az

19:58

В Баку произошла тяжелая дорожно-транспортная авария.

«Qafqazinfo» сообщает, что кадры с места происшествия распространились в социальных сетях.

По данным, вчера в 18:49 в Сабунчинском районе, поселке Рамана, на дороге Новый Рамана автобус марки «Daewoo» с государственным номером 10 TG 815, следовавший по маршруту №214, сбил пешехода.

Пожилая женщина, выходя из другого автобуса, была сбита транспортным средством, идущим сзади, а затем автобус переехал ее.

Родившаяся в 1951 году Багда Совин гызы скончалась от полученных травм.

По факту проводится расследование.