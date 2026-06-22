Дорожная полиция пресекла опасное нарушение со стороны пешехода - ВИДЕО

Пешеход, создавший реальную угрозу для своей жизни и жизни окружающих, был остановлен дорожной полицией.

Согласно требованиям законодательства, пешеходы должны пересекать проезжую часть автомобильных дорог и улиц по пешеходным переходам, включая надземные и подземные переходы, а при их отсутствии - на перекрёстках по линии тротуара или обочины.

Несмотря на наличие поблизости надземного пешеходного перехода, один из пешеходов попытался перейти дорогу в не предназначенном для этого месте - нарушитель был остановлен сотрудниками дорожной полиции, которые провели с ним профилактическую и разъяснительную беседу.

«В очередной раз напоминаем всем участникам дорожного движения: соблюдение правил помогает защитить как собственную жизнь, так и жизни окружающих от опасных ситуаций» - отмечают в МВД.