Президент Литвы принял отставку правительства - ОБНОВЛЕНО

Президент Литвы Гитанас Науседа принял отставку кабинета министров.

Об этом сообщила его пресс-служба.

"Президент принял отставку кабинета министров премьера Инги Ругинене и поручил правительству выполнять обязанности до формирования нового кабинета", - говорится в сообщении.

В течение 15 дней глава государства должен предложить на рассмотрение Сейму (парламенту) кандидата в премьеры. Правящее большинство выдвинуло на пост лидера Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Миндаугаса Синкявичюса. Если Сейм принимает предложение президента, назначенный премьер в течение следующих 15 дней должен представить парламенту состав своего кабинета и программу правительства.

Кабинет Ругинене был вынужден подать в отставку в связи с переменами в правящей коалиции. Вопрос ее переформирования встал на повестку дня после того, как СДПЛ в начале июня решила прекратить сотрудничество с партией "Заря над Неманом", обвинив ее в популистской политике. Новым партнером по коалиции стала партия "Демократы во имя Литвы". В рамках этих перемен было решено "перезагрузить правительство".

11:59

Кабинет министров Литвы во главе с премьер-министром Ингой Ругинене объявил об уходе в отставку.

Решение об этом по общему согласию членов правительства было принято на заседании кабинета.

"Несмотря на все трудности, у нас есть чем гордиться - сделанным на благо государства и его людей, - сказала премьер. - Сегодня принимаем решение об отставке".

Премьер-министр и правительство в целом были вынуждены подать в отставку в связи с переменами в правящей коалиции. Вопрос ее переформирования встал на повестку дня после того, как Социал-демократическая партия Литвы в начале июня решила прекратить сотрудничество с партией "Заря над Неманом", обвинив ее в популистской политике. Новым партнером по коалиции стала партия "Демократы во имя Литвы". В рамках этих перемен было решено "перезагрузить правительство".