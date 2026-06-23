Иран заявил, что слова Трампа поставили переговоры в Швейцарии под угрозу

Слова президента США Дональда Трампа в адрес Ирана поставили под серьезную угрозу переговорный процесс в Бюргенштоке, однако Тегеран готов продолжать диалог при наличии у Вашингтона стремления к дипломатическому урегулированию. Об этом заявил постоянный представитель исламской республики при ООН в Женеве Али Бахрейни.

"Заявления президента США создали определенные проблемы в ходе переговоров в Бюргенштоке. Они поставили переговоры под очень серьезную угрозу", — сказал он на брифинге в Женеве, комментируя ход переговоров. При этом Бахрейни подчеркнул, что "пока Соединенные Штаты демонстрируют готовность вести переговоры с Ираном и решать возникшие вопросы, Иран будет продолжать переговоры и участвовать в диалоге".

"Но я думаю, что теперь всем должно быть ясно: военные меры ничего не дадут в отношении Ирана. Военные меры должны быть навсегда исключены из числа возможных вариантов действий", — добавил постпред.

Источник: ТАСС