Президент Чехии обратился в суд из-за отказа кабмина направить его на саммит НАТО

Президент Чехии Петр Павел обратился в Конституционный суд республики в связи с отказом правительства включить его в состав национальной делегации на предстоящий саммит НАТО в Анкаре.

"Решение исключить президента республики из состава делегации считаю беспрецедентным <...>, - говорится в заявлении главы государства, опубликованном на сайте Пражского града. - Поэтому я направил апелляцию в Конституционный суд, чтобы были разъяснены полномочия президента и правительства в деле представительства страны на международной арене, конкретно на саммите НАТО".

Хозяин Пражского града осудил решение правительства исключить из состава делегации "президента, главнокомандующего вооруженными силами, бывшего в прошлом высокопоставленным представителем НАТО". Павел возглавлял с 2015 по 2018 год Военный комитет Североатлантического альянса.

Конституционный суд, согласно чешским СМИ, уже получил апелляцию президента, она будет рассмотрена в ускоренном порядке.

Правительство Чехии 22 июня приняло решение не включать в состав национальной делегации Павела. Ее возглавит премьер-министр Андрей Бабиш. Кроме него, на саммит направятся вице-премьер и глава МИД республики Петр Мацинка, а также министр обороны Яромир Зуна.

Источник: ТАСС