Иранский дипломат: Тегеран готов к любому сценарию в переговорах с Вашингтоном

Иран готов к любому сценарию в ходе переговоров с США.

Об этом заявил постпред ИРИ при ООН в Женеве Али Бахрейни.

«Иран ведет переговоры (с США – ред.) со всей осторожностью. Мы готовы к любым опциям и любому сценарию. У Ирана нет причин доверять США», – сказал Бахрейни журналистам в Женеве.

Он напомнил, что Вашингтон начал войну против Ирана в то время, как Тегеран участвовал в переговорах с ним и был готов к заключению соглашения по ядерному досье.

21 июня в швейцарском Бюргенштоке прошли технические переговоры между Ираном и США при посредничестве Катара и Пакистана. Вице-президент США Джей Ди Вэнс и официальный представитель МИД Ирана заявили о достижении прогресса на переговорах. По итогам первого раунда было распространено заявление, в котором отмечалось, что Иран и США при посредничестве Катара и Пакистана согласовали дорожную карту по достижению окончательного соглашения в течение 60 дней и создали механизм для дальнейших технических переговоров.

Источник: РИА Новости