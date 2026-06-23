Массовая драка на заседании совета старейшин Еревана - видео

Массовая драка произошла во время заседания Совета старейшин Еревана во вторник. Атмосфера накалилась после того, как представители фракции «Мать Армения» обвинили правящий «Гражданский договор» в краже голосов на недавних парламентских выборах (некоторые представители «Мать Армении» участвовали в выборах по списку «Процветающей Армении» миллиардера Гагика Царукяна - ред.).

В ответ вице-мэр и член правящего «Гражданского договора» потребовал от члена оппозиционной фракции «Мать Армения» Геворка Степаняна покинуть помещение, между делом «припомнив» оппоненту, что лидер блока «Мать Армения» Андраник Теванян обвиняется в госизмене.

На это возразил Степанян, заметив, что судебного акта, подтверждающего факт госизмены, нет. После непродолжительной словесной полемики и криков один из членов правящей фракции метнул бутылку в направлении Манука Сукиасяна – главы фракции «Мать Армения», затем завязалась драка.

Источник: Sputnik Армения