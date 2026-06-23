Бывшего мужа экс-премьера Шотландии приговорили к пяти годам заключения

Экс-исполнительный директор Шотландской национальной партии Питер Мюррелл был приговорен к чуть более пяти годам заключения после того, как признал, что растратил более 400 тыс. фунтов стерлингов ($540 тыс.) партийных средств на приобретение таких вещей, как автомобили и предметы роскоши.

Как передает 1news.az, об этом сообщает агентство Reuters.

Мюррелл – бывший муж экс-лидера Шотландской национальной партии и экс-премьера Николы Стерджен, которая внезапно ушла в отставку в 2023 году, незадолго до того, как ее арестовали в рамках расследования относительно финансов партии. В марте прошлого года она была оправдана.

В прошлом месяце он признал себя виновным в совершении преступления и 23 июня был приговорен Эдинбургским Высоким судом к пяти годам и трем месяцам заключения.

Судья Эндрю Янг отметил, что этот приговор должен стать предостережением для других.