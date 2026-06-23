Лавров: США не ответили на готовность РФ выделить $1 млрд на восстановление Газы

Россия согласилась почти год назад выделить на восстановление сектора Газа $1 млрд из замороженных в США золотовалютных резервов, но ответа на свое предложение пока не получила.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по ситуации вокруг Украины.

Лавров напомнил, что после принятия в ноябре 2025 года Советом Безопасности ООН резолюции о создании Совета мира президент РФ Владимир Путин официально уведомил руководство США о готовности Москвы передать безвозмездно на восстановление Газы $1 млрд из замороженных в США золотовалютных резервов в размере нескольких миллиардов долларов.

«Скоро пройдет год, но мы до сих пор не получили никакого ответа, - констатировал Лавров. - Возникает вопрос, заинтересованы ли в получении ресурсов на восстановление Газы те, кто этот план продвигает, или планируется весь сектор отдать под создание ривьеры, как многие часто говорят».

«Что касается Палестины, то нам всем должно быть стыдно. Так я скажу, потому что усилия, предпринимавшиеся долгие годы и направленные на то, чтобы убрать Палестину из числа приоритетов мирового сообщества, к сожалению, дают результаты», - резюмировал Лавров.

Источник: ТАСС