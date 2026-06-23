РФ опробовала в Украине более 1 тыс. образцов оружия в 2025 году, утверждает Путин
Апробацию в боевых условиях за прошлый год прошли свыше тысячи образцов новых вооружений.
Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.
«С началом специальной военной операции произошло качественное развитие многих видов вооружений. Назову лишь одну цифру: в минувшем году апробацию в боевых условиях прошли более тысячи образцов оружия и техники, в том числе беспилотные летательные аппараты с усовершенствованной системой наведения и барражирующие боеприпасы, робототехнические комплексы различного назначения и многое другое», — отметил глава российского государства.
Источник: ТАСС
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