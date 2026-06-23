Сеул готов принять северокорейцев, попавших в плен в Украине

Военные из Северной Кореи, направленные Пхеньяном на войну в Украине, чтобы сражаться там на стороне Москвы, и попавшие в украинский плен, будут приняты Южной Кореей после освобождения, если они захотят этого.

Такое заявление сделал южнокорейский МИД.

Сеул выступает против возвращения северокорейских военнопленных в КНДР и отправки их в Россию, говорилось в сообщении.

Накануне, 22 июня, южнокорейское агентство Yonhap передало, что украинский министр иностранных дел Андрей Сибига на следующей неделе планирует посетить Южную Корею, чтобы обсудить с главой МИД этой страны Чо Хёном двусторонние отношения, а также «вопрос о северокорейских военнопленных».

«Чо проведет с Сибигой 30 июня переговоры в Сеуле. Вероятными темами на повестке станут продолжающаяся война между Украиной и Россией, а также вопрос о северокорейских военнопленных в Украине», — цитирует агентство заявление МИД Южной Кореи.

В начале 2025 года два северокорейских солдата, направленных в составе крупного военного контингента КНДР в Курскую область РФ для поддержки Москвы, были взяты ВСУ в плен. Эти военные изъявили желание перебраться в Южную Корею.

Со своей стороны, правительство Южной Кореи подчеркнуло, что, согласно конституции, северокорейские солдаты считаются гражданами Южной Кореи и что страна примет всех военнопленных, желающих переехать в Южную Корею, обеспечив им необходимую защиту и поддержку в соответствии с действующими законами и нормативными актами.

«Основополагающая позиция правительства, заключающаяся в том, чтобы содействовать их скорому переезду в Южную Корею на основе их свободного волеизъявления, осталась неизменной», — указал высокопоставленный чиновник из Сеула в беседе с Yonhap, добавив, что власти Южной Кореи рассчитывают на достижение прогресса по этому вопросу в результате визита Сибиги в Сеул.

Южнокорейские активисты и северяне-перебежчики объяснили, что военная доктрина Пхеньяна прямо запрещает своим военнослужащим сдаваться в плен. «Солдатам было приказано покончить с собой, если возникнет угроза их захвата украинцами», — рассказала DW Ким Ыджин, бежавшая из Северной Кореи подростком еще в 1990-х.

Согласно статье 3-й Конституции Южной Кореи, ее гражданами по-прежнему считаются все жители КНДР, они также имеют полное право в любое время прибыть и находиться на Юге полуострова.

Источник: DW