ААСУ становится международным научным центром: в Баку собрались ведущие математики более чем из 20 стран - ФОТО

Азербайджанский архитектурно-строительный университет (ААСУ) в эти дни превратился в одну из ключевых площадок международного научного диалога.

23 июня в университете начал свою работу II Международный научный конференц-форум «Современные проблемы математики, механики и их приложений» (MPMMA 2026), организованный при поддержке Министерства науки и образования Азербайджана.

Международное мероприятие, проходящее с 23 по 25 июня, организовано совместно ААСУ, Университетом Грузии, Техническим университетом Йылдыз (Турция) и Институтом математики Министерства науки и образования Азербайджана.

Конференция объединила в Баку ученых, исследователей и представителей научных организаций из разных стран мира. В этом году в программу включено 178 научных докладов из 22 стран. Из них 82 работы подготовлены в международном соавторстве, что еще раз подтверждает высокий статус конференции как авторитетной площадки для развития международного научного сотрудничества.

Почетным председателем конференции является ректор ААСУ, доктор архитектуры, профессор Гюльчохра Мамедова. Председателем оргкомитета выступает проректор по науке и инновациям ААСУ, профессор Нигяр Асланова. Сопредседателями научного комитета являются всемирно известный ученый, советник ректора ААСУ профессор Масуд Афандиев и профессор Университета Грузии Роланд Дудучава.

На церемонии открытия с приветственными речами выступили проректор ААСУ по учебной работе профессор Акиф Гасымов, исполняющий обязанности директора Института математики Министерства науки и образования профессор Эльхан Сабзиев, профессор Масуд Афандиев и другие гости, подчеркнувшие важность развития международного научного сотрудничества.

Затем состоялось пленарное заседание, на котором с докладами по актуальным научным проблемам выступили профессор Центра Гельмгольца (Германия) Масуд Афандиев, профессор Нишского университета (Сербия) Любиша Кочинац, профессор ААСУ Камиль Айдазаде и академик Билал Билалов.

Нигяр Асланова

«ААСУ вступает в новый этап международного научного сотрудничества»

В беседе с 1news.az проректор по науке и инновациям ААСУ профессор Нигяр Асланова отметила, что конференция является ярким примером расширения международных научных связей университета:

«Мы рады принимать в ААСУ ученых из разных стран мира. MPMMA 2026 уже стала одной из авторитетных научных платформ региона, а я бы сказала — и мировой научной арены. Здесь не только представляются результаты исследований, но и создаются новые возможности для совместных научных проектов, международных грантов и академического сотрудничества. Наша цель — сделать ААСУ еще более активным участником глобального научного сообщества».

По словам профессора, особое внимание в программе конференции уделено таким стратегическим направлениям, как искусственный интеллект, цифровые технологии, киберустойчивость, оптимизация, биоматематика и современные инженерные решения.

Роланд Дудучава

«ААСУ играет важную роль в развитии математической науки»

Сопредседатель научного комитета конференции, профессор Университета Грузии Роланд Дудучава, в интервью 1news.az высоко оценил уровень организации мероприятия:

«Эта конференция уже вызывает интерес математиков со всего мира. Здесь ученые из разных стран обсуждают наиболее актуальные проблемы современной науки. Исследования, представленные азербайджанскими учеными, также вызывают большой интерес. Я считаю, что математическая наука в Азербайджане развивается на высоком уровне, и ААСУ играет в этом процессе важную роль».

По его словам, расширение международных научных связей является одним из главных условий развития науки в современном мире.

Мен Ва Вонг

«Эта конференция является важной платформой для глобального научного диалога»

Профессор Йоркского университета (Канада) Мен Ва Вонг также поделился своими впечатлениями с 1news.az:

«Главная особенность этой конференции заключается в том, что она объединяет различные научные школы и направления исследований. Здесь представлены очень интересные доклады как по фундаментальной математике, так и по прикладным наукам. Подобные площадки способствуют появлению новых идей и вносят значительный вклад в развитие международного сотрудничества».

Канадский ученый отметил, что исследования в области искусственного интеллекта, анализа данных и математического моделирования будут определять основные направления технологического развития в будущем.

От искусственного интеллекта до «умных зданий»

В рамках конференции проходят секционные заседания с участием ученых из США, Германии, Канады, Италии, Австрии, Польши, Израиля, Японии, Турции, Сербии, Индии, Узбекистана, Ирака, Малайзии, Катара, Чехии, Грузии и других стран.

Участники обсуждают вопросы дифференциальных уравнений, функционального анализа, задач оптимизации, биоматематики, искусственного интеллекта и машинного обучения, цифровых технологий, киберустойчивости, структурной механики, композитных материалов, энергоэффективности и транспортно-логистических систем.

Особое внимание уделяется таким направлениям, как «умные здания», цифровые двойники, модели управления на основе IoT, киберфизические системы и инновационные строительные технологии.

В последующие дни конференции с докладами выступят ведущие ученые университетов Канады, Грузии, Индии, Турции и США.

На церемонии закрытия 25 июня будут подведены итоги конференции, обсуждены перспективы новых научных партнерств и реализации совместных исследовательских проектов.

MPMMA 2026 еще раз демонстрирует, что ААСУ является не только ведущим вузом по подготовке архитекторов и инженеров, но и важным международным научным центром, где формируются новые идеи, обсуждаются инновационные исследования и развиваются глобальные академические связи.