Зеленский на фоне скандала с Навроцким не поедет в Гданьск на конференцию по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в польский Гданьск на конференцию по восстановлению Украины (URC-2026), украинскую делегацию будет возглавлять премьер Юлия Свириденко.

Об этом стало известно из заявления Свириденко в ее соцсетях.

«Я возглавлю украинскую делегацию и в целом нашу работу на URC-2026 в Гданьске. В состав украинской команды на конференции войдут представители украинского бизнеса, руководители государственных компаний, представители наших общин со всей страны и, конечно, чиновники и парламентарии. Много мероприятий разного уровня, которые должны усилить и Украину, и Польшу, и всех наших партнеров и Европу», – заявила она.

Премьер отметила, что по итогам мероприятия ожидают «конкретных договоренностей, которые сработают на обороноспособность и устойчивость Украины и расширят экономическое сотрудничество с партнерами».

Планируется подписание ряда важных соглашений с партнерами, в частности в энергетической сфере.

Перед этим в канцелярии президента Польши заявили, что располагают информацией о решении Зеленского не ехать в Гданьск после скандала вокруг отзыва Каролем Навроцким врученной ему высшей польской государственной награды в ответ на наименование одного из подразделений ВСУ в честь героев УПА (Украинской повстанческой армии, действовавшей во время Второй мировой войны).

Источник: Европейская правда