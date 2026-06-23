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Трамп: Иран полностью и безоговорочно согласился на инспекции его ядерных объектов 

First News Media15:48 - Сегодня
Трамп: Иран полностью и безоговорочно согласился на инспекции его ядерных объектов 

Иран полностью и безоговорочно согласился на инспекции его ядерных объектов на длительный период, утверждает президент США Дональд Трамп.

«Несмотря на их (Ирана – ред.) протесты и лживые заявления об обратном в сочетании с постоянным гулом со стороны Фейк Ньюс (которые делают всё возможное, чтобы представить победу США как можно более мелкой и незначительной), Иран полностью и безоговорочно согласился на инспекции ядерных объектов высочайшего уровня на долгое будущее (Навечно!!!)», - написал Трамп в социальной сети Truth Social. 

Это, по его словам, обеспечит «ядерную честность». Он подчеркнул, что если бы иранцы не согласились на это, никаких дальнейших переговоров не было бы.

«На основании этого и других крупных уступок со стороны Ирана я согласился оставить Ормузский пролив открытым без дальнейшей морской блокады. Однако все корабли остаются на своих позициях на случай, если возникнет необходимость возобновить блокаду, что на данный момент кажется крайне маловероятным. Деньги и/или санкционные активы, которые размораживает Министерство финансов США, поступают на счета эскроу под контролем США и будут использованы для покупки продуктов питания и медикаментов исключительно у Соединенных Штатов, включая кукурузу, пшеницу и соевые бобы у наших великих американских фермеров.

Это то, в чем Иран отчаянно нуждается. Это гуманитарный кризис, и я считаю необходимым помочь сейчас, пока не стало слишком поздно. Переговоры идут хорошо!» - отметил Трамп. 

В другом посте в то же своей соцсети Трамп сообщил, что 19 млн баррелей нефти прошли вчера через Ормузский пролив, назвав это «абсолютным рекордом». 

«Цены на нефть стремительно падают, а мир становится гораздо более безопасным местом» - полагает американский лидер.

Отметим, что ранее сегодня официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что у Тегерана и МАГАТЭ пока нет договоренностей о возобновлении работы инспекторов агентства на иранских ядерных объектах.

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