В ЕС намерены истратить €7 трлн на оружие, чтобы обогнать Россию

Страны Евросоюза должны истратить €7 трлн на производство оружия в ближайшие 10 лет, чтобы обогнать Россию по вооружениям и военной силе.

Так сформулировал стратегическую задачу Евросоюза еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на военной конференции в Брюсселе.

По его словам, Евросоюз «должен обогнать РФ по производству оружия, числу стволов, военной силе».

«На это страны ЕС потратят около €7 трлн в течение ближайших 10 лет в соответствии с принятыми обязательствами в рамках НАТО (довести уровень своих военных расходов до 5% ВВП – ред.)», — продолжил он.

Кубилюс призвал всех европейцев «быть готовыми заплатить эту цену военной трансформации Европы», назвав эти расходы «платой за мир». Кроме того, он призвал полностью интегрировать Украину в создающийся европейский оборонный союз, в военный рынок Евросоюза и объединить европейскую военную промышленность и украинские производства в единый военный комплекс.

Еврокомиссар обратился к европейским армиям и промышленности с призывом отказаться от производства «высокотехнологичных вооружений», которые сложно производить в большом количестве. Вместо этого он предложил заняться созданием «удовлетворительных вооружений в огромном количестве», приведя в пример использующиеся в войне в Украине беспилотники.

Источник: ТАСС