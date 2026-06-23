Глава Еврокомиссии собирается в Армению для поддержки правительства Пашиняна

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предположительно 1 июля совершит визит в Армению.

Как сообщает Politico со ссылкой на источники, визит делегации ЕС, в которую войдет также комиссар по вопросам расширения Марта Кос, призван продемонстрировать поддержку Евросоюзом проевропейского правительства Армении.

Это станет второй визит фон дер Ляйен в Армению за последние два месяца. Так, она участвовала саммите Европейского политического сообщества, прошедшем в мае в Ереване.