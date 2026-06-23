Пезешкиан и командующий ВС Пакистана обсудили оборонное сотрудничество - ОБНОВЛЕНО

Прибывший с однодневным визитом в Исламабад президент Ирана Масуд Пезешкиан провел встречу с командующим ВС Пакистана Асимом Муниром.

Обсуждено расширение стратегического сотрудничества между двумя странами в различных областях, в частности в оборонной сфере. Стороны также подчеркнули необходимость повышения двусторонней координации в области безопасности.

Кроме того, на фоне переговоров между Вашингтоном и Тегераном стороны рассмотрели региональные вопросы.

16:30

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в сопровождении главы МИД страны Аббаса Арагчи прибыл в Пакистан с однодневным госвизитом, сообщил телеканал PTV.

Торжественная церемония встречи иранской делегации состоялась на авиабазе Нур-Хан. В ней приняли участие президент Пакистана Асиф Али Зардари, премьер-министр республики Шахбаз Шариф и министр иностранных дел Исхак Дар.

Программа визита предусматривает обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества Тегерана и Исламабада, а также консультации в рамках посреднических усилий Пакистана по урегулированию американо-иранского конфликта.