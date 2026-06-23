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В Армении предъявили обвинения депутату-дашнаку Сагателяну

First News Media16:47 - Сегодня
В Армении предъявили обвинения депутату-дашнаку Сагателяну

Следственный комитет (СК) Армении предъявил обвинения по двум статьям Уголовного кодекса депутату от крупнейшей оппозиционной парламентской фракции «Армения», члену Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Ишхану Сагателяну, в доме которого с утра был проведен обыск.

«Согласно сообщению, полученному в СК из Службы принудительного исполнения судебных актов, на основании исполнительного листа, выданного Антикоррупционным судом 5 января 2026 года, И. С. и его жене было запрещено совершать какие-либо действия, связанные с принадлежащим им имуществом. Кроме того, решением суда должен быть наложен арест на имущество, принадлежащее И. С. и Л. Х., в размере 258,15 млн драмов (около $700 тыс.) <...> 28 апреля 2026 года И. С. представил декларацию, в которой среди прочего указал имущество, подлежащее конфискации. На данное имущество был наложен арест», - говорится в сообщении.

Указывается также, что 2 февраля 2026 года Сагателян уклонился от представления декларации об имуществе. На основании этого было возбуждено уголовное дело по статьям, предусматривающим наказание за незаконное деяние в отношении имущества, находящегося под арестом, и уклонение должника от представления декларации о составе, количестве и местонахождении принадлежащего ему на основании права собственности имущества.

Сообщается, что был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены денежные средства в виде иностранной валюты и золотые украшения.

Источник: ТАСС

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