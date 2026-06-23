Президент Азербайджана наградил ряд госслужащих
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении госслужащих.
Текст распоряжения опубликован на официальном сайте президента АР.
«Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За плодотворную деятельность на государственной службе наградить следующих лиц:
медалью «Терегги»:
Абдуллаева Хабиба Фархад оглу
Агакеримова Акифа Агакерим оглу
Агаеву Айнуру Арастун гызы
Аллахвердиеву Равану Чингиз гызы
Бейлярову Тарану Юнус гызы
Джаббарова Вилаята Хидаят оглу
Ахмедову Азаду Гусейн гызы
Алескерова Асафа Муса оглу
Алиева Бахшейиша Али оглу
Алиеву Элладу Идрис гызы
Амирбекова Фархада Фикрет оглу
Аскерову Гюльнару Мардан гызы
Фарзалиева Азера Шамиль оглу
Гаджиеву Нигяр Акиф гызы
Хахиева Уфюга Гюлага оглу
Габиббейли Эрастю Иса оглу
Гасанову Лалу Эйваз гызы
Гадимли Эльхана Мюрвят оглу
Ганбарова Юсифа Бейбала оглу
Гулиева Руслана Намиг оглу
Гулиева Узеира Чарказ оглу
Махмудова Рустама Бахруз оглу
Магеррамова Исмаила Асгар оглу
Мамедова Анара Рагим оглу
Мамедова Азера Халил оглу
Микаиллы Хабиба Расим оглу
Мусаева Джавида Халил оглу
Набиева Джахангира Шюкюр оглу
Рагимова Ниязи Сулейман оглу
Рустамли Руслана Рустам оглу
Шихалиева Джейхуна Явер оглу
Тагиева Мехмана Нариман оглу
медалью «За отличие на государственной службе»:
Абасову Сонаханым Гаджибала гызы
Аббасова Шоледдина Зияд оглу
Аббасова Турала Надир оглу
Аббасова Ягуба Аман оглу
Абдуллаева Исрафила Гасым оглу
Абдуллаева Мехмана Исраил оглу
Абдуллаева Ровшана Аслан оглу
Абдуллаеву Ульвию Базим гызы
Абдуллазаде Фахринтадж Сабухи гызы
Абдуллазаде Халига Нариман оглу
Адыгезалова Акифа Аловсат оглу
Адыгезалова Шаига Али оглу
Агаеву Зохру Гарай гызы
Алышова Насиба Бахлул оглу
Аллахвердиеву Наиру Аваз гызы
Алмазову Хатиру Абиль гызы
Асланова Рамиза Расим оглу
Асланова Шахина Музахим оглу
Бабаеву Раифу Шамиль гызы
Байрамова Эльшана Ариф оглу
Байрамова Игбала Муса оглу
Байрамову Гюльшан Нариман гызы
Баширова Эльшада Тофиг оглу
Будагову Санам Насиб гызы
Джаббарлы Регину Руслан гызы
Джаббарлы Вюсала Дахил оглу
Джавадова Руслана Тейюб оглу
Джавадову Гюльназ Тейяр гызы
Джавадзаде Джавида Бейляр оглу
Дадашову Хырдаханым Раджаб гызы
Дамирову Хейрансу Алим гызы
Эйюбова Абузара Вейис оглу
Ахмедова Фариза Шохрат оглу
Ахмедову Халилу Интигам гызы
Ахмед-заде Фарах Агиль гызы
Акберову Рубабу Мамед Багир гызы
Алиева Агшина Габил оглу
Алиева Алтуна Асаф оглу
Алиева Анара Тельман оглу
Алиева Эльшада Низами оглу
Алиева Хасила Вахид оглу
Алиева Ибрагима Мусейиб оглу
Алиева Микаила Рафиг оглу
Алиева Шовги Исфендияр оглу
Алиеву Лейлу Мазахир гызы
Алиеву Парвану Горхмаз гызы
Алиеву Сяльби Джаваншир гызы
Алиеву Валиду Автандил гызы
Алиеву Замину Адиль гызы
Али-заде Мир Камала Габил оглу
Амирбекову Раиду Эльдар гызы
Амрахова Рагифа Мустафа оглу
Амралиева Вюгара Шахлар оглу
Асадли Нармину Эхсан гызы
Аскерализаде Василю Азер гызы
Аскерова Турала Бехбуд оглу
Азизова Ялчина Салех оглу
Фараджова Агшина Рафиг оглу
Фатуллаева Азиза Али оглу
Гаджиева Руслана Тофиг оглу
Гаджиеву Гюльнар Джафарага гызы
Гаджиеву Марзию Рафиг гызы
Гаджиеву Рифаат Фикри гызы
Гаджизаде Талыба Ариф оглу
Гасанова Фахри Акиф оглу
Гасанову Афаг Гуммат гызы
Гасанову Фидан Фуад гызы
Гасанову Кямалу Зал гызы
Гасанову Севду Салим гызы
Гусейнова Анара Эльдар оглу
Гусейнова Эльнара Вагиф оглу
Гусейнова Эльнура Надир оглу
Гусейнова Анвара Фуад оглу
Гусейнова Фарида Эльман оглу
Гусейнова Идриса Агахан оглу
Гусейнова Рамиля Вакил оглу
Гусейнова Тофига Нариман оглу
Гусейнова Турана Биляндар оглу
Гусейнову Саиду Огтай гызы
Гусейнову Вюсалу Джаббар гызы
Гусейнзаде Эльмара Али Мухтар оглу
Халилова Рауфа Тофиг оглу
Халивого Вюсала Мирзаджан оглу
Худавердиева Магомедали Байрам оглу
Худаева Рамина Амрах оглу
Ибрагимли Вюсала Шамиль оглу
Иbrагимова Эмина Дадаш оглу
Ибрагимову Хокюму Камран гызы
Искендерова Джейхуна Амирастан оглу
Искендерова Эльшада Эльдар оглу
Искендерова Шахина Аваз оглу
Исмаилову Саадат Тейюб гызы
Казымова Эльшана Захид оглу
Керимова Керима Рафиг оглу
Керимова Орхана Рафиг оглу
Керимова Шахина Рафаэль оглу
Гафарлы Ираду Сулейман гызы
Гараева Азера Мадад оглу
Гараева Амраха Ниязи оглу
Гасымлы Ильгара Бекир оглу
Гасымова Лятифа Джафар оглу
Гасымова Мурада Ариф оглу
Гахраманова Джасарата Гахраман оглу
Гахраманова Гахрамана Ариф оглу
Ганбарова Мюрсаля Магеррам оглу
Гарибова Шамси Аллахверди оглу
Годжаева Ильгара Садыг оглу
Гулиева Эльшана Ариф оглу
Гулиева Этибара Абасгулу оглу
Гулиеву Севду Севиндик гызы
Гулуева Эльмеддина Алигусейн оглу
Гурбанлы Жалю Камал гызы
Гурбанова Джейхуна Мусейиб оглу
Гурбанову Кямалу Мисир гызы
Гурбанову Светлану Гамаддин гызы
Гурбанзаде Тюркан Адалят гызы
Гудрятли Вафу Кадил гызы
Махмудова Мюгалиба Бадал оглу
Махмудова Сабухи Шахин оглу
Мехралиева Эльчина Аловсат оглу
Магеррамова Орхана Халыгверди оглу
Магеррамову Ругию Намиг гызы
Меликова Махира Закир оглу
Мамишова Кянана Гамзага оглу
Мамедалиева Эльчина Искендер оглу
Мамедли Фариза Тофиг оглу
Мамедова Азера Эльман оглу
Мамедова Эльвина Шаиг оглу
Мамедова Азизага Агабаба оглу
Мамедова Кянана Ариф оглу
Мамедова Намига Ханоглан оглу
Мамедова Сабира Ибрагим оглу
Мамедова Вели Рамазан оглу
Мамедову Фариду Эльчин гызы
Мамедову Севиндж Мамед гызы
Мамедову Шахану Шахин гызы
Мамедову Вюсалу Рафиг гызы
Мамтиева Тофига Рагим оглу
Микаилову Гюляр Сахиб гызы
Мирзоева Расима Рафиг оглу
Мирзазаде Анара Фархад оглу
Mирзазаде Рамиля Ханыш оглу
Мовсумова Анара Агабала оглу
Мурадову Тарават Мамед гызы
Нагиева Хиджрана Асиф оглу
Набиева Илькина Мамедзаде оглу
Набиева Гамата Исмаил оглу
Набизаде Наби Рафиг оглу
Нариманову Нурану Фазиль гызы
Насирова Хикмета Ариф оглу
Насирову Нармин Натиг гызы
Нифталиева Гюддясяра Садияр оглу
Новрузова Джумшуда Муса оглу
Оруджеву Арзу Мамед гызы
Османова Мушфига Мамед оглу
Омарову Вафу Камал гызы
Пашаева Аллахверди Октай оглу
Пашаева Фагиля Теймур оглу
Пашаева Саная Октай оглу
Пашаеву Арифу Ханлар гызы
Панахлы Руфата Акиф оглу
Панахова Ильгара Асгар оглу
Рагимова Аяза Сулейман оглу
Рагимова Азера Биннят оглу
Рустамли Самира Фамиль оглу
Рустамова Камала Эльбрус оглу
Рзаева Рауфа Зейнал оглу
Салманову Марал Садай гызы
Сарыеву Айнель Аловсат гызы
Сафарали Гюльшан Руфат гызы
Салимбейли Зейнаб Иса гызы
Салимову Парвин Адалят гызы
Салимову Рейхан Аслан гызы
Самедову Туран Закир гызы
Саттар-заде Мушфига Сахиб оглу
Сираджзаде Эльвиру Вагиф гызы
Солтанова Фарида Рафаэль оглу
Султанова Эмиля Тельман оглу
Султанова Самира Азим оглу
Султанова Самеда Самир оглу
Сулейманова Аббаса Гурбан оглу
Сулейманова Анара Закир оглу
Шамиеву Розу Рафиг гызы
Шамилова Илькина Гамид оглу
Шафиева Асифа Нариман оглу
Шафиева Бахадира Атамали оглу
Шукюрова Ширхана Байрам оглу
Тагиева Шахмара Джамал оглу
Тагизде Анара Абиль оглу
Таиркулиеву-Нагиеву Арзу Алямдар гызы
Теймурова Расима Ибрагим оглу
Турабову Амалью Паша гызы
Умудова Эльвина Натиг оглу
Велиева Барата Иландияр оглу
Велиева Фарида Азизага оглу
Велиева Санана Махмуд оглу
Велиеву Нигяр Аладдин гызы
Юсубова Ису Гасан оглу
Юсупову Марину Алимурадовну
Зейналова Эльданиза Сабир оглу
Зейналова Расима Айдын оглу
Зейналова Вафадара Камиль оглу
Зейналову Нармин Алим гызы.