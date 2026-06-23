Во Франции из-за жары приостановила работу атомная электростанция

Выработка электричества на атомной электростанции (АЭС) «Гольфеш» была приостановлена в ночь на 23 июня из-за аномальной жары, охватившей Францию в последние дни.

Об этом сообщила региональная газета Sud Ouest.

Эта АЭС располагает двумя реакторами мощностью 1,3 ГВт. Первый реактор был остановлен на профилактику еще в марте, тогда как работа второго была прекращена в понедельник в 23:45 по местному времени (01:45 23 июня по Баку) «из-за ограничений природного характера». Это связано с тем, что температура воды в реке Гаронна, откуда берется вода для охлаждения реакторов, согласно прогнозам, превысит 28 градусов по Цельсию 23 июня, тогда как, в соответствии с распоряжением местных властей, температура сбрасываемой воды после охлаждения реакторов не должна превышать это значение.

В начале июня компания - оператор АЭС на территории Франции EDF предупреждала о снижении выработки электричества на ее объектах из-за ожидающейся жары, начиная с 16 июня. В общей сложности по всей стране насчитывается 57 атомных реакторов. Ежегодно компания вынуждена снижать производство энергии из-за погодных условий в среднем на 0,3%, однако в свете климатических изменений этот показатель может достичь 1,4% к 2035 году и 1,5% к 2050 году, согласно прогнозам EDF.

Национальная французская метеослужба Météo-France по состоянию на вторник объявила наивысший, красный уровень погодной опасности в 54 из 96 департаментов европейской части республики, в том числе в Париже. Кроме того, предпоследний (оранжевый) уровень угрозы введен в 35 департаментах. По предварительным данным, в ряде городов были побиты температурные рекорды, а в Париже, по данным BFMTV, была зафиксирована самая высокая с 1947 года температура в тени на уровне 37,6 градуса. Согласно последним данным, не менее пяти человек умерли от последствий аномально высокой температуры, в том числа два ребенка, около 20 человек в течение последних суток утонули в водоемах на территории страны, что также связывают с последствиями сильной жары.