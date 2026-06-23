 Задержан экс-глава «Аэрофлота» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Задержан экс-глава «Аэрофлота»

First News Media18:15 - Сегодня
Задержан экс-глава «Аэрофлота»

Михаил Полубояринов, возглавлявший «Аэрофлот» с ноября 2020 г. по апрель 2022 г., стал фигурантом расследования уголовного дела.

Об этом рассказали «Ведомостям» два источника. По их информации, Полубояринов задержан, с ним проводятся следственные действия. Но статус его в рамках уголовного дела собеседники назвать затруднились.

По словам второго источника, дело может быть связано с работой Полубояринова в ВЭБе в 2009–2019 гг. Ранее был арестован член совета директоров Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и зампредседателя госкорпорации ВЭБ РФ Артем Довлатов. В начале мая 2026 г. суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. 

О том, что Полубояринов, попавший под санкции Евросоюза, покинул свой пост гендиректора «Аэрофлота», стало известно в марте 2022 г.. 

После «Аэрофлота» в январе 2023 г. Полубояринов перешел на работу в «Ростех».

Поделиться:
542

Актуально

Мнение

Баку и Ашхабад: стратегическое партнерство в новой геоэкономической реальности

Xроника

Президент Азербайджана наградил ряд госслужащих

Общество

В эти дни в Баку ожидаются интенсивные осадки 

Политика

EU Reporter: Азербайджан укрепил позиции на международной арене

В мире

Путин заявил о готовности к переговорам на основе Стамбульских договоренностей

Иран заявил о полном возобновлении полетов над территорией страны

Во Франции из-за жары приостановила работу атомная электростанция

Задержан экс-глава «Аэрофлота»

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Президент Аргентины назвал ложную информацию о смерти отца Месси чудовищной

Украинцы вновь атаковали Московский НПЗ и рынок «Садовод» - ВИДЕО

Мелони ответила Трампу: "Это не шоу, достойное нашей задачи" - ФОТО

В Бразилии миллионы жителей получили оповещения о вторжении инопланетян

Последние новости

Аннулирована лицензия известной клиники, выдававшей поддельные медицинские справки

Сегодня, 19:45

Путин заявил о готовности к переговорам на основе Стамбульских договоренностей

Сегодня, 19:30

В Баку задержан мотоциклист, перевозивший ребёнка с нарушением правил безопасности - ВИДЕО

Сегодня, 19:15

Председатель турецкого парламента прибыл в Азербайджан

Сегодня, 18:57

Иран заявил о полном возобновлении полетов над территорией страны

Сегодня, 18:45

Во Франции из-за жары приостановила работу атомная электростанция

Сегодня, 18:30

Задержан экс-глава «Аэрофлота»

Сегодня, 18:15

ССО Украины уничтожили железнодорожный мост в Крыму - ВИДЕО

Сегодня, 18:00

Взрыв на складе боеприпасов в турецком Кырыккале, есть погибшие

Сегодня, 17:48

Президент Азербайджана наградил ряд госслужащих

Сегодня, 17:44

Костанян: Армения надеется на открытие границ с Турцией и Азербайджаном к 2030 году

Сегодня, 17:34

Пезешкиан и командующий ВС Пакистана обсудили оборонное сотрудничество - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:26

Уралоглу и Худатян обсудили восстановление транспортного сообщения между Турцией и Арменией

Сегодня, 17:11

Дженнаро Гаттузо возглавил «Лацио»

Сегодня, 17:00

В эти дни в Баку ожидаются интенсивные осадки 

Сегодня, 16:55

Председатель парламента Йемена высоко оценил развитие Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 16:52

В Армении предъявили обвинения депутату-дашнаку Сагателяну

Сегодня, 16:47

20-летняя азербайджанка трагически погибла в Грузии

Сегодня, 16:43

EU Reporter: Азербайджан укрепил позиции на международной арене

Сегодня, 16:40

Глава Еврокомиссии собирается в Армению для поддержки правительства Пашиняна

Сегодня, 16:28
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02