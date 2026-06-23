Задержан экс-глава «Аэрофлота»

Михаил Полубояринов, возглавлявший «Аэрофлот» с ноября 2020 г. по апрель 2022 г., стал фигурантом расследования уголовного дела.

Об этом рассказали «Ведомостям» два источника. По их информации, Полубояринов задержан, с ним проводятся следственные действия. Но статус его в рамках уголовного дела собеседники назвать затруднились.

По словам второго источника, дело может быть связано с работой Полубояринова в ВЭБе в 2009–2019 гг. Ранее был арестован член совета директоров Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и зампредседателя госкорпорации ВЭБ РФ Артем Довлатов. В начале мая 2026 г. суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.

О том, что Полубояринов, попавший под санкции Евросоюза, покинул свой пост гендиректора «Аэрофлота», стало известно в марте 2022 г..

После «Аэрофлота» в январе 2023 г. Полубояринов перешел на работу в «Ростех».