В Шуше пройдет первая встреча глав религиозных ведомств стран ОТГ

В Шуше 30 июня состоится первая встреча руководителей государственных органов по религиозным вопросам стран - членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с религиозными организациями Азербайджана.

В мероприятии примут участие генсек ОТГ и главы профильных ведомств Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.

Встреча направлена на расширение сотрудничества, обмен опытом и укрепление партнерских связей между тюркскими государствами.

Одна из основных тем мероприятия - создание механизма сотрудничества религиозных ведомств в рамках ОТГ.

По итогам официальной части планируется подписание коммюнике.