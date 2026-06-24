В Шуше пройдет первая встреча глав религиозных ведомств стран ОТГ
В Шуше 30 июня состоится первая встреча руководителей государственных органов по религиозным вопросам стран - членов Организации тюркских государств (ОТГ).
Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с религиозными организациями Азербайджана.
В мероприятии примут участие генсек ОТГ и главы профильных ведомств Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.
Встреча направлена на расширение сотрудничества, обмен опытом и укрепление партнерских связей между тюркскими государствами.
Одна из основных тем мероприятия - создание механизма сотрудничества религиозных ведомств в рамках ОТГ.
По итогам официальной части планируется подписание коммюнике.
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