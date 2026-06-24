Армения ищет рынки сбыта своей продукции

На фоне ограничений на ввоз армянской продукции в Россию министр экономики Армении Геворг Папоян обсудил с представителями дипмиссий стран-членов ЕС программы укрепления и развития экономической устойчивости страны.

Как сообщают армянские СМИ, большое значение придавалось расширению экспортных возможностей для армянской продукции и упрощению торговых процедур.

Папоян отметил, что армянская продукция не уступает по качеству продукции, предлагаемой на европейском рынке, соответствует самым высоким стандартам, имеет соответствующий сертификат GLOBAL GAP и все другие необходимые сертификаты.

“Сегодня многие армянские компании готовы не только увеличить экспорт, но и установить долгосрочные партнерские отношения с европейскими покупателями”, — сказал министр.

Источник: Арменпресс