В Анкаре ликвидировали готовившего акцию насилия во время саммита НАТО боевика ИГ

Турецкие силы безопасности ликвидировали боевика группировки "Исламское государство", который в соцсетях давал указания о проведении акции насилия во время предстоящего 7-8 июля в Анкаре саммита НАТО.

Об этом сообщил телеканал NTV.

По его данным, полиция 23 июня провела в одном из домов рейд в рамках антитеррористической операции в преддверии саммита. Боевик, оказавший сопротивление силовикам, был ранен, доставлен в больницу и умер при попытке побега из нее. Его жена была ранена во время операции.

Ранее сообщалось, что на основании ордера генпрокуратуры Анкары задержаны свыше 200 подозреваемых в причастности к деятельности террористических и экстремистских организаций в преддверии саммита НАТО. Свыше 50 из них связаны с ИГ.

Источник: ТАСС