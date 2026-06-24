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В ФИФА назвали ЧМ-2026 лучшим в истории

First News Media15:40 - Сегодня
В ФИФА назвали ЧМ-2026 лучшим в истории

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что считает чемпионат мира 2026 года лучшим в истории.

Его слова приводит пресс-служба организации.

«Это самое успешное событие в истории. Стадионы полны, в городах много людей, атмосфера великолепна. На стадионах много семей, много детей, много женщин, и это действительно прекрасно», — заявил Инфантино.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

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