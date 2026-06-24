Трамп: Иран у меня «на крючке»

Иранские власти готовы уступить президенту США Дональду Трампу практически по всем вопросам. Уверенность в этом выразил сам американский лидер в Truth Social.

«Теперь Иран у меня "на крючке", он на последнем издыхании, готов пойти на любые уступки и впервые за десятилетия испытывает чертовски огромное уважение к Соединенным Штатам и их президенту — мне, а Сенат [Конгресса] США решает провести неудачно выбранное по времени и бессмысленное голосование по закону о военных полномочиях, давая понять главному спонсору терроризма в мире, что Соединенным Штатам не нравится то, что я с ними (Тегераном) делаю, и что я должен прекратить это, и тем самым оказывает помощь и поддержку врагу», — написал глава государства, прокомментировав принятие сенаторами резолюции с призывом к президенту прекратить военные действия против Ирана.

Он добавил, что во время голосования резолюцию поддержали «четверо республиканцев-неудачников». «Эти сенаторы только что усложнили мне задачу, но я ее выполню, так или иначе, потому что я всегда выполняю то, что берусь делать!» — заключил Трамп.

Ранее Сенат вслед за Палатой представителей Конгресса принял резолюцию с призывом к вашингтонской администрации прекратить военные действия против Ирана. В данном случае речь идет о документе, который не имеет юридической силы и носит рекомендательный характер. В таких резолюциях законодатели выражают свою позицию. Исполнительная ветвь власти США вправе их игнорировать. В документе подчеркивается, что Трампу следует «отозвать американские ВС от боевых действий против Исламской Республики Иран». Это нужно сделать при условии, что боевые действия против Ирана не были одобрены Конгрессом, а также в случае если присутствие этих сил не является необходимым для защиты США или их союзников от атаки.

Источник: ТАСС