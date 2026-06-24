Технические переговоры Ирана и США возобновятся в начале следующей недели

Иран и США вернутся к техническим переговорам в связи с реализацией меморандума о взаимопонимании в начале следующей недели, заявил на брифинге представитель МИД Пакистана Тахир Андраби.

Об этом сообщает Al Jazeera.

«Переговоры продолжатся на следующей неделе, полагаю, во вторник», — сказал он и добавил, что переговорщики могут продолжить общение.

Андраби напомнил, что на раунде переговоров в Швейцарии Иран и США согласовали план действий для достижения финального соглашения в течение 60 дней.

На прошлой неделе Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании. Ожидается, что переговорный процесс для достижения окончательного соглашения США и Ирана займет 60 дней вплоть до 17 августа.

Источник: Интерфакс