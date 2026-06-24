Вюсал Гурбанов: «Ведётся работа над изменениями в правилах обязательного страхования»

В настоящее время в Азербайджане продолжается работа по совершенствованию ряда видов обязательного страхования.

Об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана Вюсал Гурбанов в беседе с журналистами в рамках XI Азербайджанский международный страховой форум (AIIF-2026).

По словам В.Гурбанова, планируемые изменения в первую очередь затронут обязательное страхование от несчастных случаев: «Мы изучаем международный опыт и учитываем эти аспекты в рамках разрабатываемой концепции».

Представитель Центрального банка также сообщил, что планируется внесение ряда изменений в законодательство, регулирующее обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. По его словам, в настоящее время в этом виде страхования действует механизм автоматического восстановления страхового лимита по ущербу, причинённому имуществу третьих лиц.

«То есть после осуществления страховой выплаты по одному страховому случаю лимит не уменьшается, а автоматически восстанавливается до первоначального уровня. Это является отличительной особенностью данного страхового продукта по сравнению с другими видами страхования», - отметил Вюсал Гурбанов, добавив, что по другим страховым продуктам после выплаты компенсации общий страховой лимит сокращается на сумму произведённой выплаты.

Гафар Агаев