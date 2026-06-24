 «Великолепный, надежный, полезный государству»: Капитан AZAL о новом Airbus A321neo | 1news.az | Новости
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Общество

«Великолепный, надежный, полезный государству»: Капитан AZAL о новом Airbus A321neo

First News Media15:32 - Сегодня
«Великолепный, надежный, полезный государству»: Капитан AZAL о новом Airbus A321neo

«Этот самолет мы ждали около четырех лет. Поэтому ощущения от его получения исключительно положительные. Это чувство надежности, уверенности в завтрашнем дне и в том, что мы сможем достичь целей, поставленных авиакомпанией на ближайшие годы».

Так прокомментировал для 1news.az пополнение флота Azerbaijan Airlines (AZAL) новым Airbus A321neo капитан воздушного судна, директор по безопасности полетов авиакомпании Ринат Гусейнов в ходе церемонии передачи лайнера в Гамбурге.

По его словам, новый борт станет важным элементом дальнейшего развития авиакомпании:

«Самолет великолепный, надежный. Думаем, что он будет приносить огромную пользу государству».

Гусейнов подчеркнул, что Airbus A321neo является одним из самых современных воздушных судов в парке AZAL:

«Все самолеты, которые мы получили в последнее время, - современные. Отличительной особенностью Airbus A321neo является то, что его вместимость намного больше». 

Капитан лайнера рассказал о тестовых полетах нового самолета: «Мы проверяли систему, облетывали, оценивали эффективность, функциональность самолета, его пригодность для эксплуатации в условиях нашего региона.

По итогам испытаний можно уверенно сказать, что воздушное судно полностью соответствует потребностям нашей авиакомпании», - сказал Гусейнов.

По его словам, новый Airbus A320neo сможет выполнять рейсы по различным направлениям: «Этот самолет может использоваться в любом направлении. По своим возможностям он находится на пределе среднемагистрального, и фактически даже выходит за его рамки».

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